Рада ухвалила заяву щодо подій у Білорусі

Верховна Рада ухвалила Заяву щодо ситуації в Республіці Білорусь.

Як передає Укрінформ, ухвалення відповідного проєкту постанови №3053а в цілому підтримали 228 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Верховна Рада України вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними.

"Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи", – йдеться в заяві.

В українському парламенті наголошують, що вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів і непрозорим підрахунком голосів виборців.

"Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі", – зазначається в ухваленому документі.

Верховна Рада наголошує, що все це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Депутати ВР засуджують застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

"Ми приєднуємося до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників", – підкреслюють українські парламентарії.

Водночас Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

Також Рада засуджує та вважає неприйнятним незаконні затримання українських громадян.

"Ми будемо всіма законними засобами захищати їхні права та інтереси", – акцентується в заяві.

Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. У цьому зв’язку ВР рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в РБ.

"Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету", – йдеться в документі.

Також у заяві український парламент висловився щодо неприпустимості будь-яких намірів залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі, вважаючи такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Рада закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Відтоді кожні вихідні у столиці країни проходять масові акції. Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.