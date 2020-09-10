У Києва немає бажання втручатися у внутрішні справи Мінська - посол

Україна не має бажання втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю TUT.by заявив посол України у Білорусі Ігор Кизим.

«Ще раз скажу: у нас немає бажання займатися втручанням у внутрішні справи Білорусі. Це було чітко сказано і президентом України, і міністром закордонних справ. Але чомусь у Білорусі більше вірять тому, що говорять у Кремлі », - повідомив він.

За словами Кизима, у відносинах Білорусі та України зберігається перспектива, проте, вона залежатиме від низки факторів.

«Звичайно, перспектива є. Ми, як кажуть, сусіди, і приречені жити разом. Якісь відносини у нас у будь-якому випадку будуть, питання - наскільки конструктивні й дружні. У нас відносини багатогранні, але, думаю, все ж корективи в них будуть внесені, все залежить від того, як розвиватиметься ситуація в Білорусі, а також інтеграційні процеси Білорусі та Росії. А також і від риторики щодо України і дій, які керівництво Білорусі робитиме відносно України», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.