Рада планує наступного тижня розглянути заяву щодо подій у Білорусі

Верховна Рада планує наступного пленарного тижня, що розпочнеться 15 вересня, розглянути проєкт заяви щодо подій у Білорусі.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту, про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков під час зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом у рамках офіційного візиту до Литовської Республіки.

«Сподіваюся, що на початку пленарного тижня це питання буде винесено в зал, ми зможемо його обговорити і прийняти виважене, правильне рішення, яке відстоюватиме суверенітет та незалежність Білорусі», - зазначив спікер.

При цьому він наголосив, що позиція України щодо подій у РБ неодноразово озвучувалася й цілком відображає відповідну політику інших демократичних держав.

«Вибори повинні бути чесними та визнаними як всередині держави, так і за її кордонами. Україні принципово, щоб Білорусь була демократичною, вільною та незалежною. На жаль, Україна відчула на собі, до чого можуть призвести події, які ми спостерігаємо сьогодні в Білорусі - сьомий рік поспіль на сході нашої держави триває збройна агресія, є окуповані території на Донбасі та в Криму. Тому я щиро бажаю білоруському народові, щоб їм вдалося не допустити подібного на своїй території», - підкреслив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив проєкт постанови №3053а «Про Заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». У цій заяві міститься оцінка поточної ситуації, засуджуються методи влади з її вирішення, висловлюється неприпустимість залучення сил РФ та ОДКБ для нормалізації ситуації, а також міститься заклик до вирішення кризи в демократичний спосіб із залученням незалежних міжнародних посередників.

Фото: пресслужбу парламенту