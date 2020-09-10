Зеленський вважає, що Кремлю не вдасться посилити вплив на Білорусь

Ситуація в Білорусі не призведе до посилення впливу Кремля на країну, оскільки білоруси не хочуть російської "демократії".

Такою думкою Президент України Володимир Зеленський поділився в інтерв'ю The Jerusalem Post, повідомляє Укрінформ.

"Цю боротьбу неможливо зупинити, але я не думаю, що вона сумісна з посиленням впливу Росії в Білорусі", - сказав Президент, відповідаючи на запитання про те, чи призведе, на його думку, ситуація в Білорусі до "розширення панування Росії по всій Східній Європі".

За словами Зеленського, білоруський народ хоче справжньої, а не російської "демократії".

"У будь-якому разі ми не підтримуємо втручання будь-якої держави у внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і вважаємо, що білоруський народ має сам вирішувати, як рухатися в майбутнє і чого він хоче", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.