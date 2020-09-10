Лукашенко: Мені правильно дорікають, владу не віддам

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що влада не для того дається, щоб її «кинути» або «віддати».

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА він сказав сьогодні під час представлення Андрія Шведа на посаді Генерального прокурора Білорусі.

«Хочу вам сказати як чоловік чоловіку, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають в тому, що «владу він не віддасть». Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав», - повідомив Лукашенко.

Водночас він не закликає порушувати закони для стабілізації ситуації в країні.

«Ще раз повторюю: я не закликаю вас порушувати закони, у нас достатньо законодавства і законів для того, щоб врятувати країну від цієї навали, щоб вона не повторила варіанти України, Лівії, Сирії тощо, і стабілізувати ситуацію в цій країні. Тому дійте згідно з законом і пам'ятайте, що ви такі самі громадяни, як і Президент країни. І не тільки в мене, а й у вас є діти. Це вам ще жити в цій країні і в новій Білорусі», - резюмував Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, відразу після виборів у Білорусі 9 серпня в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.