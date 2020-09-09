Лукашенко не матиме владних повноважень після 5 листопада - Тихановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала усі країни визначити, як вони ставитимуться до Лукашенка після 5 листопада, коли завершується термін його п’ятирічної каденції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це вона сказала під час Економічного форуму у польському Карпачі (південний захід Польщі).

“Лукашенко не матиме владних повноважень після цієї дати. Я хочу, щоб усі країни подумали, як вони ставитимуться до цієї особи після 5 листопада. У нашій країні ми знаємо, що він вже не наш президент, він фальсифікував вибори”,- заявила вона.

Водночас Тихановська підкреслила, що Росія є сусідом Білорусі, країни мають тісні економічні відносини, а тому треба з нею мати добрі відносини.

“Нас об’єднують торговельні відносини і зараз ми не може відвернутися від Росії. Вона завжди буде нашою сусідкою і мусимо мати з нею добрі відносини, це очевидно”,- сказала Тихановська.

Вона зазначила, що усвідомлює про яку допомогу Лукашенко попросив у Путіна й отримав її.

“Це були поліцейські сили, це була інтервенція. Вважаю, що не було причини, щоб така допомога була необхідна, оскільки наші демонстрації були мирними”,- заявила Тихановська.

Білоруська опозиціонерка зауважила, що не знає про предмет майбутньої розмови Лукашенка і Путіна у понеділок в Москві.

“Ми просимо кожну країну, зокрема і Росію, поважати територіальну цілісність Білорусі”,- констатувала вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Литви.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.