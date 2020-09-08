Лукашенко: Можливо, я трохи пересидів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що перебуває при владі занадто довго.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на інтерв'ю Лукашенка російським ЗМІ.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски і чайника. Але тільки я зараз можу захистити Білорусь", - сказав він.

Лукашенко додав, що просто так не відмовиться від влади. "Я просто так не піду. Я чверть століття розбудовував Білорусь. Просто так все це не кину. До того ж, якщо я піду, моїх прибічників будуть різати", - додав він.

Він також упевнений, що до протестів у Білорусі причетні "американці", які діють через центри в Польщі і Чехії.

Водночас глава Білорусі допускає, що в країні можуть відбутися дострокові президентські вибори. "Ми готові провести реформу Конституції, після цього не виключаю дострокових президентських виборів", - сказав Лукашенко.

Натомість він категорично заявив, що не проводитиме переговори з членами Координаційної ради. "Я не розмовлятиму з Координаційною радою опозиції, тому що я не знаю, хто ці люди. Вони ніяка не опозиція. Все, що вони пропонують, - це катастрофа для Білорусі та білоруського народу", - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.