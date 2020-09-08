Глава МЗС Німеччини закликає Лукашенка змінити курс
Про це головний дипломат Німеччини заявив таблоїду Bild, передає Укрінформ.
"Ми неодноразово закликали пана Лукашенка до діалогу з усіма національними силами. Цього не сталося, навпаки: на готову до діалогу опозицію накочуються одна за одною хвилі репресій. Це хибний напрямок", - заявив Маас.
За його словами, "якщо Лукашенко не змінить курс", ЄС відреагує, наразі Німеччина наполегливо працює з іншими державами ЄС над "пакетом санкцій".
Маас висловив стурбованість долею Колеснікової, яку затримала на вулиці у понеділок вранці, та закликав негайно звільнити її та всіх політичних в’язнів. Арешти й репресії, в тому числі та, перш за все, щодо членів Координаційної ради, глава МЗС ФРН назвав "неприпустимими".
Міністр знову заявив, що Німеччина солідарна з білоруським народом і захоплюється мирним проявом їхнього протесту.
Цього ж дня речник МЗС Крістофер Бургер зазначив, що на цей час в Європейському Союзі проводяться інтенсивні консультації з приводу санкцій, ця тема обговорювалася, зокрема, на позаминулому тижні на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Берліні. Тоді глави МЗС домовилися про необхідність введення санкцій "швидко та цілеспрямовано". Якщо Білорусь не змінить свій курс, можуть бути введені додаткові санкції, додав він.
Що стосується персонально санкцій проти Лукашенка, то вони також обговорювалися. Але, як повідомляли ЗМІ, саме через позицію Німеччини, а також Франції такі санкції ймовірно введені не будуть, адже Берлін і Париж вважають за правильне тримати відкритими канали спілкування з білоруським президентом.
Як повідомлялося, вранці 7 вересня Марію Колеснікову люди з закритими обличчями насильно посадили в мікроавтобус автобус з тонованими номерними знаками та увезли в невідомому напрямку. Влада відмежувалася від цього, заявивши про свою непричетність.