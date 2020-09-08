Глава МЗС Німеччини закликає Лукашенка змінити курс

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас закликав білоруську владу негайно звільнити одну з опозиційних лідерів Марію Колеснікову та пригрозив введенням санкцій ЄС у разі продовження репресій.

Про це головний дипломат Німеччини заявив таблоїду Bild, передає Укрінформ.

"Ми неодноразово закликали пана Лукашенка до діалогу з усіма національними силами. Цього не сталося, навпаки: на готову до діалогу опозицію накочуються одна за одною хвилі репресій. Це хибний напрямок", - заявив Маас.

За його словами, "якщо Лукашенко не змінить курс", ЄС відреагує, наразі Німеччина наполегливо працює з іншими державами ЄС над "пакетом санкцій".

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Маас висловив стурбованість долею Колеснікової, яку затримала на вулиці у понеділок вранці, та закликав негайно звільнити її та всіх політичних в’язнів. Арешти й репресії, в тому числі та, перш за все, щодо членів Координаційної ради, глава МЗС ФРН назвав "неприпустимими".

Міністр знову заявив, що Німеччина солідарна з білоруським народом і захоплюється мирним проявом їхнього протесту.

Цього ж дня речник МЗС Крістофер Бургер зазначив, що на цей час в Європейському Союзі проводяться інтенсивні консультації з приводу санкцій, ця тема обговорювалася, зокрема, на позаминулому тижні на неофіційній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Берліні. Тоді глави МЗС домовилися про необхідність введення санкцій "швидко та цілеспрямовано". Якщо Білорусь не змінить свій курс, можуть бути введені додаткові санкції, додав він.

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Що стосується персонально санкцій проти Лукашенка, то вони також обговорювалися. Але, як повідомляли ЗМІ, саме через позицію Німеччини, а також Франції такі санкції ймовірно введені не будуть, адже Берлін і Париж вважають за правильне тримати відкритими канали спілкування з білоруським президентом.

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Як повідомлялося, вранці 7 вересня Марію Колеснікову люди з закритими обличчями насильно посадили в мікроавтобус автобус з тонованими номерними знаками та увезли в невідомому напрямку. Влада відмежувалася від цього, заявивши про свою непричетність.