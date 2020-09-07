Євросоюз засудив свавільні арешти та затримання в Білорусі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив свавільні та необґрунтовані арешти, які були проведені владою Білорусі за політичними ознаками до та після дня президентських виборів 9 серпня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву Високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Ми рішуче засуджуємо проведення свавільних та незрозумілих арештів та затримань на політичній основі в Білорусі, що відбулися від початку кампанії перед президентськими виборами. Щойно ціллю (таких арештів) стали Марія Калеснікова, Андрій Ягоров, Ірина Сухій, Антон Раднянков та Іван Крауцов, в той час, як ще 633 особи були затримані після мирного Маршу Єдності, що відбувся у неділю", - йдеться у документі.

Читайте також: Австрія закликала Мінськ припинити свавільні затримання опозиціонерів

Високий представник зауважив, що державні органи влади в Білорусі продовжують залякувати чи дозволяють залякувати власних громадян дедалі у більш незаконний спосіб, та грубо порушують як внутрішнє законодавство, так і міжнародні зобов’язання.

"ЄС очікує, що білоруська влада забезпечить негайне звільнення всіх затриманих на політичному ґрунті до та після сфальшованих президентських виборів 9 серпня… Ми очікуємо, що влада припинить політичні репресії та долучиться до інклюзивного національного діалогу, з повною повагою до демократичних та фундаментальних прав народу Білорусі", - заявив Боррель.

Читайте також: У Білорусі з початку протестів затримали понад 10 тисяч осіб

В оприлюдненому документі зазначається, що громадянське суспільство та політичні актори, що залучені до дискусій навколо майбутнього Білорусі, включаючи членів Координаційної Ради, мають бути захищені від залякувань, вимушеного вигнання, свавільних арештів та від насильства. У цьому контексті Високий представник ЄС наголосив, що в Білорусі має бути поновлено верховенство права та проведено ретельне та прозоре розслідування всіх випадків порушення прав людини, з метою притягнення винних до відповідальності.

"Євросоюз застосує санкції проти осіб, що відповідають за насильство, репресії та фальсифікацію результатів виборів", - заявив Боррель.

Читайте також: EURONEST пропонує провести міжнародне розслідування подій в Білорусі

Як вже повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко, за офіційними даними ЦВК, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів в країні розпочалися масові протести проти виборчих фальсифікацій. Поліція країни розпочала жорстокі репресії проти учасників мирних демонстрацій, включаючи свавільні затримання, побиття, застосування тортур та знущання з людей. Сьогодні вранці з'явилися повідомлення про те, що представники силових структур Білорусі викрали члена Координаційної ради, одну з активних учасників виборчої кампанії Марію Колєснікову, і ще двох людей зі штабу Віктора Бабарика.

Фото: TUT.BY