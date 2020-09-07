У Білорусі з початку протестів затримали понад 10 тисяч осіб

З 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у республіці було затримано більш як 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб були піддані тортурам.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це під час пресконференції в Польщі заявив член Координаційної ради Павло Латушко.

«За нашими відомостями, більш як 450 громадян нашої країни, а також Польщі були піддані нелюдським тортурам. На жаль, є люди, які були вбиті і які зникли безвісти», - зазначив він.

Латушко заявив, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб «сотні тисяч, мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе залишеними міжнародним співтовариством».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY