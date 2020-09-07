У Білорусі з початку протестів затримали понад 10 тисяч осіб

У Білорусі з початку протестів затримали понад 10 тисяч осіб

Укрінформ
З 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у республіці було затримано більш як 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб були піддані тортурам.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це під час пресконференції в Польщі заявив член Координаційної ради Павло Латушко.

«За нашими відомостями, більш як 450 громадян нашої країни, а також Польщі були піддані нелюдським тортурам. На жаль, є люди, які були вбиті і які зникли безвісти», - зазначив він.

Латушко заявив, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб «сотні тисяч, мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе залишеними міжнародним співтовариством».

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY

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