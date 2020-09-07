Австрія закликала Мінськ припинити свавільні затримання опозиціонерів

Австрія закликала Мінськ припинити свавільні затримання опозиціонерів

Укрінформ
МЗС Австрії закликає білоруську владу до негайного припинення свавільних затримань представників опозиції.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява опублікована на сторінці австрійського зовнішньополітичного відомства у Facebook.

"Ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити свавільні затримання представників опозиції та гарантувати безпечне повернення тих, хто був змушений залишити країну", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Білоруський опозиціонер у Європарламенті: Лукашенко посилює репресії, спираючись на допомогу РФ

Раніше, 30 серпня, міністерство закордонних справ Австрії засудило дії влади Білорусі щодо позбавлення акредитації близько 20 журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко, за офіційними даними ЦВК, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

Читайте також: Тихановська - про викрадення Колеснікової: Режим займається терором

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів в країні розпочалися масові протести проти виборчих фальсифікацій. Поліція розпочала жорстокі репресії проти учасників мирних демонстрацій, включаючи свавільні затримання, побиття, застосування тортур та знущання з людей.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-