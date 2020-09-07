Австрія закликала Мінськ припинити свавільні затримання опозиціонерів

МЗС Австрії закликає білоруську владу до негайного припинення свавільних затримань представників опозиції.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява опублікована на сторінці австрійського зовнішньополітичного відомства у Facebook.

"Ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити свавільні затримання представників опозиції та гарантувати безпечне повернення тих, хто був змушений залишити країну", - йдеться у повідомленні.

Раніше, 30 серпня, міністерство закордонних справ Австрії засудило дії влади Білорусі щодо позбавлення акредитації близько 20 журналістів, які працюють на іноземні ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко, за офіційними даними ЦВК, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

Після оголошення офіційних результатів президентських виборів в країні розпочалися масові протести проти виборчих фальсифікацій. Поліція розпочала жорстокі репресії проти учасників мирних демонстрацій, включаючи свавільні затримання, побиття, застосування тортур та знущання з людей.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY