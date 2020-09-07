Білоруський опозиціонер у Європарламенті: Лукашенко посилює репресії, спираючись на допомогу РФ

Режим Лукашенка продовжує наступ на демократичні права і свободи білоруського народу, спираючись при цьому на беззастережну підтримку з боку Росії, і без політичного тиску на Москву важко знайти рішення для ситуації в Білорусі.

Про це у понеділок під час виступу на засіданні підкомітету Європарламенту з прав людини заявив один з провідних представників білоруської опозиції, керівник правозахисної організації "Вясна" Олександр Бєляцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лукашенко продовжує провадити політику наступу на громадянські права та політичні свободи в Білорусі, не рахуючись з міжнародною громадською думкою та з міжнародними зобов’язаннями... В цій ситуації треба також враховувати позицію Росії, нашого східного сусіда, який беззастережно підтримує режим. Лукашенко, спираючись на цю допомогу, посилює репресії в Білорусі. Авторитарні режими підтримують одне одного, і вирішити питання Білорусі без посилення політичного тиску на керівництво Росії, напевно, буде важко", - заявив Бєляцький.

За його словами, вчора на акції протесту у Білорусі вийшли сотні тисяч людей, лише в Мінську налічувалося близько 200 тисяч протестувальників. Перед початком акції та після її завершення було затримано 633 людини, і зараз їх чекає розгляд справ в адміністративних судах.

Бєляцький нагадав, що у перші три дні після оголошення результатів президентських виборів, коли по всій Білорусі розпочалися масові акції протесту проти виборчих фальсифікацій та підтасовок, влада проявила жорстокість щодо демонстрантів, аби залякати народ. За даними білоруської опозиції, протягом цих перших днів більше 1000 людей зазнали поранень, більше 7000 демонстрантів були затримані, зазнали знущань і тортур. Щонайменше три людини були вбиті під час демонстрацій, ще дві загинули за нез’ясованих обставин під час придушення масових протестів.

"Це були масовані та системні дії, політично мотивоване покарання за участь у протестах з метою залякати людей та припинити масові виступи. Ми вважаємо, що було скоєно злочин проти людства. З тих, хто постраждали від тортур, понад 500 людей звернулися до Слідчого комітету. По жодному такому зверненню не було порушено жодної кримінальної справи. Водночас, у в’язницях зараз залишається понад 200 учасників масових акцій, які перебувають під слідством", - сказав представник білоруської опозиції.

Він підтвердив, що сьогодні зранку у Білорусі затримали члена Координаційної ради, одну з активних учасниць виборчої кампанії Марію Колєсникову, а також двох людей із штабу Віктора Бабарика.

Бєляцький закликав Європарламент та інші євроінституції посилити тиск на владні структури Білорусі та надати допомогу громадянському суспільству, зокрема тим людям, які були затримані під час акцій протесту.

"Ми вважаємо, що політичні санкції проти людей, які винні у фальсифікаціях виборів та у масованих тортурах в Білорусі, мають бути більш широкими і прямо торкатися осіб, відповідальних за ці масові кримінальні злочини", - сказав Бєляцький.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після оголошення таких результатів Тихановська була змушена виїхати за кордон.

Фото: Maxim Mirovich