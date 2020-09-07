У Білорусі танковий резерв і артбази привели "до вищого ступеню боєготовності"

Міністерство оборони Республіки Білорусь привело "до вищого ступеню бойової готовності" 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-у базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал відомства.

Відзначається, що рішення було прийнято під час чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.

У Міноборони заявили, що перевірка включає в себе "призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів".

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "недружні кроки" з боку НАТО біля білоруського кордону і розгорнув практично половину білоруської армії, фактично взявши під контроль західний кордон з Литвою і Польщею.