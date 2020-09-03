Лукашенко у відповідь на "недружні кроки" НАТО розгорнув майже половину армії
Як передає Укрінформ, про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, повідомляє БЕЛТА.
"Ви бачите, що відбувається у нас. Ми бачимо, що відбувається навколо Росії. Ми змушені були відповідати, спостерігаючи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. А для цього всі докази є, як би вони не виправдовувалися, - і перекидання американських, інших підрозділів з глибини натовської території до кордонів Білорусі, особливо літаків F-16", - повідомив Лукашенко.
За його словами, у відповідь Білорусь була змушена вжити рішучих заходів.
"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею. І, як я часто говорю, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - додав Лукашенко.
Він підкреслив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: БЕЛТА