Лукашенко у відповідь на "недружні кроки" НАТО розгорнув майже половину армії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначає недружні кроки з боку блоку НАТО біля білоруського кордону.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним, повідомляє БЕЛТА.

"Ви бачите, що відбувається у нас. Ми бачимо, що відбувається навколо Росії. Ми змушені були відповідати, спостерігаючи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. А для цього всі докази є, як би вони не виправдовувалися, - і перекидання американських, інших підрозділів з глибини натовської території до кордонів Білорусі, особливо літаків F-16", - повідомив Лукашенко.

За його словами, у відповідь Білорусь була змушена вжити рішучих заходів.

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею. І, як я часто говорю, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - додав Лукашенко.

Він підкреслив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: БЕЛТА