ЄС вкотре закликає Лукашенка припинити репресії

У Євросоюзі прагнуть завершити опрацювання нового санкційного списку відносно Білорусі та закликають білоруську владу припинити насильство і репресії проти мирних протестувальників.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у середу речник Єврокомісії з міжнародних питань Петер Стано.

"Білоруська влада продовжує дуже небезпечні репресії проти мирних протестувальників, що є неприпустимим. Позиція ЄС не змінилася: ми повторюємо наші заклики припинити репресії та долучитися до діалогу із суспільством. Адже бажання і прагнення білорусів необхідно почути, обговорити та ставитися до них з повагою", - заявив представник Єврокомісії.

Стано повідомив, що процес опрацювання нових санкцій проти білоруських посадовців, відповідальних за репресії, насильство, порушення прав людини та фальсифікацію президентських виборів триває і має бути завершений якнайскоріше.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Протестувальники оголосили у Білорусі загальнонаціональний страйк.

Окремо свої акції протесту проводять студенти та викладачі вишів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY