Мінськ: студенти і викладачі вишів вимагають відставки Лукашенка, є затримані

Студенти і викладачі ряду мінських вузів у вівторок, 1 вересня, вийшли на страйк і вимагають відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Хартія 97.

Як зазначається, протестувальники знаходяться біля навчальних корпусів, збирають підписи під петицією, яку планують передати в Міністерство освіти.

У Мінському державному лінгвістичному університеті минула зустріч з главою МЗС Володимиром Макєєвим. Після перших запитань студентів міністр пішов, пославшись на брак часу. Біля входу в університет Макєєву запропонували підписати петицію про відставку Лукашенка, від чого він відмовився.

Повідомляється, що до МДЛУ приїхали три автобуси з ОМОНом. Силовики оточили будівлю, оскільки до неї направляється колона студентів інших вузів.

Відомо, що журналістів Euroradio, які вели трансляцію зі студентського протесту, затримали у прямому ефірі.

Також повідомляється,що ОМОН затримав кількох студентів, які вийшли на акцію протесту.

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За даними телеграм-каналу Наша Ніва, як мінімум 17 студентів були затримані біля університетів Мінська і на площі Перемоги. Також повідомляється, що станція метро Площа Перемоги тимчасово закрита. 1 вересня розпочався найбільший і наймасовіший страйк в історії Білорусі на тлі протестів, що почалися після виборів президента 9 серпня Відзначається, що серед компаній, які оголосили для себе 1 вересня неробочим днем, значаться магазини, інтернет-магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, мовна школа, сервіс по каршерінгу, архітектурне бюро, спортивний клуб, веломагазин, салон підлогових покриттів. Також до страйку приєдналися різні підприємства - БелАЗ, Білоруськалій, МТЗ, Гродно Азот і інші.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Фото: TUT.BY