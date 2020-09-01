У Білорусі почався найбільший страйк в історії країни

1 вересня розпочинається найбільший і наймасовіший страйк в історії Білорусі на тлі протестів, що почалися після виборів президента 9 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Хартія 97.

Із промислових гігантів до страйку сьогодні приєднався БелАЗ.

Крім того, в різних формах продовжують розпочатий раніше страйк Білоруськалій, МТЗ, Гродно Азот і інші великі підприємства.

На десятках ключових індустріальних підприємств вже кілька тижнів проходить так звана італійський страйк.

Зазначається, що серед компаній, які оголосили для себе 1 вересня неробочим днем, значаться магазини, інтернет-магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, мовна школа, сервіс із каршерінгу, архітектурне бюро, спортивний клуб, веломагазин, салон підлогових покриттів.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса. Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: АА