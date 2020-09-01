ООН заявляє про 450 випадків катувань у Білорусі

Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило, що стало відомо про 450 задокументованих випадки катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після президентських виборів у Білорусі 9 серпня, які привели до масових протестів та арештів у країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.

За даними Управління, родичі мінімум шести людей не знають про місцезнаходження і стан здоров'я своїх близьких.

В агентстві ООН стверджують, що також мають інформацію про епізоди насильства по відношенню до дітей і жінок, у тому числі, сексуальне насильство.

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«Ми вкрай стурбовані сотнями заяв про катування та інші види жорстокого поводження в слідчих ізоляторах», - заявили у відомстві.

В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини зажадали від білоруської влади не тільки провести повне розслідування, а притягнути до відповідальності винних і компенсувати завдані збитки постраждалим та їхнім родинам.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапило щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

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