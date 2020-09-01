ООН заявляє про 450 випадків катувань у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі відомства.
За даними Управління, родичі мінімум шести людей не знають про місцезнаходження і стан здоров'я своїх близьких.
В агентстві ООН стверджують, що також мають інформацію про епізоди насильства по відношенню до дітей і жінок, у тому числі, сексуальне насильство.
«Ми вкрай стурбовані сотнями заяв про катування та інші види жорстокого поводження в слідчих ізоляторах», - заявили у відомстві.
В Управлінні верховного комісара ООН з прав людини зажадали від білоруської влади не тільки провести повне розслідування, а притягнути до відповідальності винних і компенсувати завдані збитки постраждалим та їхнім родинам.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапило щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.
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