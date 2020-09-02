На протестах у Мінську 1 вересня затримали 95 осіб - МВС Білорусі

Близько 100 осіб буде притягнуто до адміністративної відповідальності за участь 1 вересня в неузгоджених акціях у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Інтерфаксу офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

«За порушення законодавства про масові заходи в Мінську щодо 95 осіб, в тому числі понад 30 студентів, складено протоколи про адміністративне правопорушення», - сказала вона.

Чемоданова уточнила, що 39 людей залишаться в міліції до розгляду їхніх справ у суді.

За її словами, загальна чисельність учасників протестних акцій становила по країні 1 вересня близько 2,3 тис. осіб, з яких були затримані за участь у несанкціонованих масових заходах 128 громадян.

За даними правозахисного центру «Весна», затримані вчора студенти були заарештовані на термін від 5 до 15 діб. Деяким з них присудили штрафи.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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