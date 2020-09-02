У Вітебську та Мінську почали затримувати студентів після участі в акції

У Вітебську почали затримувати студентів місцевої державної академії ветеринарної медицини після того, як вони стали в ланцюг солідарності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Студенти вийшли на акцію без прапорів і плакатів. За заходом спостерігала міліція.

Однак невдовзі співробітники правоохоронних органів схопили одного студента і швидко відвезли в невідомому напрямку. Також відомо про ще одне затримання студента.

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Крім цього повідомляється, що студенти Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) знову вийшли на акцію протесту в середу.

Незабаром представники ОМОН почали затримувати студенток.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

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Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Belsat