У Вітебську та Мінську почали затримувати студентів після участі в акції
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.
Студенти вийшли на акцію без прапорів і плакатів. За заходом спостерігала міліція.
Однак невдовзі співробітники правоохоронних органів схопили одного студента і швидко відвезли в невідомому напрямку. Також відомо про ще одне затримання студента.
Крім цього повідомляється, що студенти Мінського державного лінгвістичного університету (МЛУ) знову вийшли на акцію протесту в середу.
Незабаром представники ОМОН почали затримувати студенток.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.
Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: Belsat