Правозахисники повідомили про майже 80 затриманих під час протестів у Мінську

Під час протестів у Мінську 1 вересня правоохоронці затримали 79 осіб.

Про це передає Укрінформ із посиланням на правозахисний центр Вясна.

"У списку затриманих у Мінську за 1 вересня вже понад 70 осіб. Багатьох із них відпустили, але частина все ж проведе ніч в ізоляторі до суду. В тому числі й затримані журналісти", - повідомили в центрі.

Правозахисники зазначили, що список може доповнюватися.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосив остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: АА