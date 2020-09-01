Канада закликала Білорусь припинити насильство щодо протестувальників

Владі Білорусі слід негайно звільнити усіх затриманих протестувальників та відмовитися від застосування насильства проти прибічників опозиції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами закордонних справ Канади й Білорусі Франсуа-Філіпом Шампанем та Володимиром Макеєм.

“Міністр Шампань поговорив зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм, повторивши заклик до припинення насильства проти мітингарів та звільнення затриманих, у тому числі журналістів й представників опозиції”, - йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.

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Окрім цього, Шампань закликав білоруську владу “розпочати діалог із опозицією”.

Le min. Champagne s’est entretenu avec son homologue du #Bélarus, Vladimir Makei, et réitéré son appel de mettre fin aux violences contre les manifestants et de libérer des personnes détenues. Il a exhorté les autorités bélarussiennes d’engager un dialogue avec l’opposition. — Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) September 1, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосив остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: tyt.by