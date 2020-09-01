Канада закликала Білорусь припинити насильство щодо протестувальників
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йшлося під час телефонної розмови між міністрами закордонних справ Канади й Білорусі Франсуа-Філіпом Шампанем та Володимиром Макеєм.
“Міністр Шампань поговорив зі своїм білоруським колегою Володимиром Макеєм, повторивши заклик до припинення насильства проти мітингарів та звільнення затриманих, у тому числі журналістів й представників опозиції”, - йдеться у повідомленні на сторінці МЗС Канади у мережі Твіттер.
Окрім цього, Шампань закликав білоруську владу “розпочати діалог із опозицією”.
Le min. Champagne s’est entretenu avec son homologue du #Bélarus, Vladimir Makei, et réitéré son appel de mettre fin aux violences contre les manifestants et de libérer des personnes détenues. Il a exhorté les autorités bélarussiennes d’engager un dialogue avec l’opposition.— Pol. étrangère CAN (@CanadaPE) September 1, 2020
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосив остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Фото: tyt.by