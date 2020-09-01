У Мінську не вщухають протести
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA.
«Центром Мінська продовжує йти колона людей. Протест і не думає вщухати", - йдеться в коментарі до відповідного відео.
Раніше білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську 1 вересня, а також кілька десятків студентів.
Зокрема на вулиці Кірова біля стадіону "Динамо" в Мінську затримали журналістів порталу Tut.by надію Калініну та Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу та незалежного журналіста Василя Семашка. Там же силовики затримали кількох студентів, які йшли колоною.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосив остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Фото: TUT.BY