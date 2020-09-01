У Мінську не вщухають протести

У центрі Мінська колона протестувальників продовжує свою ходу незважаючи на затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал NEXTA.

«Центром Мінська продовжує йти колона людей. Протест і не думає вщухати", - йдеться в коментарі до відповідного відео.

Раніше білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську 1 вересня, а також кілька десятків студентів.

Зокрема на вулиці Кірова біля стадіону "Динамо" в Мінську затримали журналістів порталу Tut.by надію Калініну та Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу та незалежного журналіста Василя Семашка. Там же силовики затримали кількох студентів, які йшли колоною.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосив остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY