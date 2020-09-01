На студентському протесті в Мінську силовики затримали кількох журналістів

Білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську 1 вересня, а також кілька десятків студентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зокрема на вулиці Кірова біля стадіону «Динамо» в Мінську затримали журналістів порталу Tut.by Надію Калініна і Олексія Суднікова, фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюгу і незалежного журналіста Василя Семашку. Там же силовики затримали кількадесят студентів, які йшли колоною. Інші студенти змогли втекти.

Tut.by повідомляє, що урналістів зараз везуть в УВС: за словами співробітників поліції, «перевіряють їх акредитацію».

Також під час студентського маршу були затримані співробітники «Комсомольської правди» в Білорусі: фотограф Святослав Зоркий, оператор Микита Недоверков і кореспондент Марія Елешевич. Російське інформагентство «РИА Новости» пише, що один із затриманих в Мінську журналістів був їх кореспондентом.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: www.svaboda.org