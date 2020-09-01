Участь у заворушеннях: білоруському опозиціонеру Северинцю висунули звинувачення

Співголову партії "Білоруська християнська демократія" Павла Северинця висунули звинувачення і залишили під вартою ще на 2 місяці.

Про це повідомила його дружина Ольга Северинець у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Северинця звинуватили за статтею 293 частини 2 КК РБ - «участь у масових заворушеннях».

Він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання майже 3 місяці. Його затримали на початку червня біля будинку після повернення з акції в Мінську на підтримку альтернативних кандидатів у президенти.

«Я захоплююся мужністю, мудрістю і стійкістю білоруського народу. Слава Богу, що Церква виступила за правду і справедливість. Я вірю, що Білорусь буде вільною», - передала Ольга Северинець слова чоловіка.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

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Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Вольга Северинець / Фейсбук