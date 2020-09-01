У Білорусі кілька тисяч студентів та викладачів підписали петицію з вимогою нових виборів

У Білорусі більше двох тисяч студентів та викладачів Гродненського державного університету імені Янки Купали підписали петицію, де висунули низку вимог, включаючи нові вибори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми хочемо жити в країні, де вибори чесні... де поліція гарантує безпеку громадян, а не загрожує їхньому життю та здоров'ю... Ми не хочемо боятися виходити на вулиці у своєму місті», - йдеться у заяві.

Підписанти вимагають притягнути до відповідальності тих, хто застосовував насильство проти демонстрантів, звільнити політичних в’язнів, затриманих під час мирних акцій протесту, визнати вибори 9 серпня недійсними, провести нові вибори, притягнути до відповідальності тих, хто брав участь у фальсифікації результатів виборів.

Свої підписи під петицією поставили студенти всіх факультетів, магістранти, випускники університету різних років, а також понад 50 викладачів.

Раніше ректор Гродненського державного університету імені Янки Купали Ірина Кітурка висловила підтримку арештованим і пообіцяла не звільняти вчителів та не виганяти студентів за їхні політичні погляди.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.