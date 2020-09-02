У Білорусі суд заарештував журналіста за участь у протесті

Ленінський районний суд Могильова засудив журналіста інтернет-видання «Могилёвская область 6tv.by» Олександра Собалевського до 8 діб позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

Суддя Вікторія Полякова визнала Собалевського винним у порушенні порядку проведення масових заходів. Згідно з вироком, 30 серпня він взяв участь у несанкціонованому марші. Цього дня в Могильові пройшов «Марш миру і незалежності».

Сам Собалевський свою провину не визнав. Він заявив, що не брав участі в мітингу, а був присутній на ньому як журналіст і вів стрім, який транслювався на сайті інтернет-видання «Могилёвская область 6tv.by».

Він також оголосив голодування.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: RFE/RL