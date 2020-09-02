Затриманим у Мінську журналістам "шиють" участь у несанкціонованій акції

Затриманих учора у Мінську журналістів судитимуть за участь у несанкціонованій акції.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY,про це заявив начальник оперативно-чергової служби РУВС Жовтневого району Олександр Мартинович.

Журналістів, які змушені провести ніч у РУВС, судитимуть за ст. 23.34 «Порушення порядку організації або проведення масових заходів», яка передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

Як повідомляв Укрінформ 1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську, а також кілька десятків студентів.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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Від початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY