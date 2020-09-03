МЗС Польщі: Мінськ перекладає на Варшаву відповідальність за провал діалогу з суспільством

Звинувачення Білорусі на адресу Польщі щодо, нібито, нелегального ввезення до РП діяча опозиції Павла Латушка є безпідставними та мають на меті перекласти на Варшаву відповідальність за неспроможність вести діалог з суспільством.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС Польщі.

“У зв’язку з інформацією у деяких офіційних ЗМІ Білорусі про, нібито, нелегальні дії, які здійснило посольство РП в Мінську, з метою перевезення через білорусько-польський кордон Павла Латушка, МЗС інформує, що такі події не мали місця”,- йдеться в заяві.

Як зазначає польське зовнішньополітичне відомство, до Польщі Латушко приїхав на запрошення організаторів Економічного форуму у Криниці. Він легально перетнув кордон і планує провести ряд зустрічей.

“Усілякі інсинуації, що стосуються, нібито, нелегальних дій польської дипломатичної установи у цьому питанні для нас є незрозумілими та безглуздими”, - підкреслили в МЗС Польщі.

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У польському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що вважають це спробою "перекласти на Польщу відповідальність за нездатність білоруської влади до діалогу з власним суспільством”.

В МЗС РП наголосили, що діалог є єдиним шляхом до забезпечення стабільного розвитку незалежності, демократичної та процвітаючої Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко виїхав за межі Республіки Білорусь і перебуває наразі в Польщі. Він назвав абсолютною брехнею, що його хтось “вивозив до Польщі в багажнику”.

20 серпня генпрокурор Білорусі Олександр Конюк заявив, що діяльність Координаційної ради спрямовані на «захоплення державної влади». За даним фактом порушено кримінальну справу, у рамках якої до Слідчого комітету на допит викликали багатьох членів КС.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.