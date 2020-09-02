Лукашенко пояснив, чому не йде з посади президента

Президент Білорусі Олександр Лукашенко побоюється, що, якщо "урки з прикоритниками" прийдуть до влади, почнеться різанина, порівняно з якою те, що сталося під час Майдану в Україні, - "квіточки".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

"Справа тут не у владі, річ у тім, що я не хочу, щоб порізали на шматки країну, яку я ліпив на уламках імперії, закривавлений цей шматок", - сказав він.

За словами Лукашенка, його підтримують мільйони людей і він побоюється, що якщо "урки з прикоритниками" прийдуть до влади, то поріжуть на шматки не тільки країну, а й людей.

"Це буде різанина, і те, що сталося в Україні, - це будуть квіточки. У нас будуть ягідки ", - підкреслив Лукашенко.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.