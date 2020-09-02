Затриманих раніше в Мінську журналістів везуть в Центр ізоляції правопорушників

Затриманих вчора в Мінську журналістів везуть в Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.

На цьому ж каналі розміщено відео з мікроавтобусом без номерів, на якому, як повідомляється, везуть на Окрестіно цих затриманих журналістів.

Як передавав Укрінформ, затриманих вчора в Мінську журналістів судитимуть за участь у несанкціонованій акції. Журналістів, які змушені провести ніч в РУВС, судитимуть по ст. 23.34 «Порушення порядку організації або проведення масових заходів», яка передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів в Мінську, а також кілька десятків студентів.

У країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

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З початку протестів були затримані понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: АА