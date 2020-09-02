Затриманих раніше в Мінську журналістів везуть в Центр ізоляції правопорушників
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал TUT.by.
На цьому ж каналі розміщено відео з мікроавтобусом без номерів, на якому, як повідомляється, везуть на Окрестіно цих затриманих журналістів.
Як передавав Укрінформ, затриманих вчора в Мінську журналістів судитимуть за участь у несанкціонованій акції. Журналістів, які змушені провести ніч в РУВС, судитимуть по ст. 23.34 «Порушення порядку організації або проведення масових заходів», яка передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.
1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів в Мінську, а також кілька десятків студентів.
У країні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.
З початку протестів були затримані понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі та вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.
Фото: АА