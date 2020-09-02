У Мінську судили журналіста за "координацію несанкціонованої акції"

У райсуді Мінська розглянули адміністративну справу фотокореспондента БелаПАН Андрія Шавлюго, якого і ще 7 журналістів вчора ввечері затримали після освітлення акції протесту студентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Telegram-канал Білорусь Зараз.

У РУВС журналісти лишилися на ніч, на них склали протоколи за участь в несанкціонованій ході.

Шавлюго, за заявою ОМОНівця, "координував несанкціоновану акцію". Щоправда, чим конкретно це було підкріплено, омоновець в суді пояснити був не в змозі.

Співробітник ОМОН, який проходить свідком у справі, чесно повідомив, що не знає, в чому полягає діяльність журналістів. Він пояснив, що "в цій справі не обізнаний".

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Крім того, Андрій зазначив в суді, що його затримував інший співробітник, а при опитуванні в суді сидить невідомий, який підказує співробітнику ОМОН, що говорити.

Як передавав Укрінформ, затриманих вчора в Мінську журналістів судитимуть за участь у несанкціонованій акції.

1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів в Мінську, а також декілька десятків студентів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: Беларусь Сейчас