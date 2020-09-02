США розглянуть санкції проти всіх причетних до порушень прав людини у Білорусі

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери спільно розглянуть можливість запровадження цілеспрямованих санкцій проти всіх причетних до порушень прав людини в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Ми також тісно співпрацюємо з нашими трансатлантичними партнерами і разом переглядаємо серйозні цілеспрямовані санкції проти тих, хто причетний до порушень прав людини", - сказав Помпео.

Раніше у вівторок високопоставлений американський чиновник заявив Reuters, що США розглядають санкції проти семи білоруських чиновників, які, на їхню думку, причетні до фальсифікацій виборів 9 серпня в Білорусі та насильства проти мирних демонстрантів.

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Чиновник повідомив, що проти п'ятьох з цих осіб вже були введені санкції з боку Естонії, Латвії та Литви.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.