Мінськ пригрозив країнам Балтії асиметричними санкціями

Білорусь відповість країнам Балтії асиметричними санкціями.

Як передає Укрінформ з посиланням на TUT.BY, про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на спільній з російським колегою пресконференції в Москві.

"Нам відомо про список санкцій. Ми також провели міжвідомче погодження, підготували і затвердили асиметричні санкції. Будемо давати адекватну відповідь", - сказав він.

До санкційного списку, який МЗС Білорусі не має наміру публікувати, увійшли особи, які "завзято намагалися втручатися в справи білоруської держави, вносили пропозиції про фінансову підтримку опонентів".

Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня МЗС Литви і Латвії запровадили санкції проти білоруських чиновників.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.