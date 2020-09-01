Лукашенко готує відповідь на санкції країн Балтії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка буде приймати економічні рішення у відповідь на санкції з боку країн Балтії.

Про це він сказав сьогодні журналістам у Барановичах, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Ми не будемо боротися за те, щоб нас туди пустили. Ми просто економічно спробуємо вирішити цю проблему", - зазначив Лукашенко.

У той же час, він визнав, що для Білорусі переорієнтувати свої вантажі з балтійських портів на РФ буде "трошки не вигідно". "Але ж ми можемо домовитися з росіянами щодо тарифів, і вони від обсягів перевалки наших вантажів все одно отримають вигоду", - заявив він.

При цьому Лукашенко стверджує, що Білорусь "може закрити кордони під Брестом і Гродно, і німецькі вантажі не зможуть так легко потрапити на Схід".

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Як повідомляв Укрінформ, 31 серпня, за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіхановська - 10,1%. Після виборів Тіхановська змушена була переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапило щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.