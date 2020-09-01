Тихановська закликає Росію поважати суверенітет Білорусі

Росії не треба вводити ніяких військ в Білорусь, оскільки протести в країні з 9 серпня мають мирний характер.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю білоруському бюро Радіо Свободи повідомила опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська.

«Думаю, в цьому резерві немає необхідності. Вони (росіяни - ред.) також розуміють, що наші протести виключно мирні. І до нас не потрібно вводити ніяких військ. Це внутрішня криза, а не геополітична. Всі повинні розуміти, що ми дружня Росії країна, що подібні дії можуть викликати негатив з боку пересічних росіян. Наші народи - друзі, нам не потрібна така допомога з Росії», - сказала вона.

Тихановська також закликала РФ поважати суверенітет Білорусі.

«Ми просимо російський уряд, керівництво Росії поважати суверенітет Білорусі і дозволити білоруському народові вирішити свої внутрішні конфлікти», - додала вона.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія на прохання президента Білорусі Олександра Лукашенка створила резерв правоохоронців для відправки в Білорусь, але поки що цей резерв не буде використаний.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС