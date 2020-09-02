Штати можуть ввести санкції проти семи білоруських чиновників - ЗМІ

США розглядають запровадження санкцій проти семи громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів у цій країні і насильства щодо мирних демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це Reuters повідомив американський чиновник Держдепартаменту на правах анонімності.

"У нас є група з семи людей, щодо яких ми працюємо з Мінфіном для пакету доказів (щоб накласти санкції – ред.)", - сказав чиновник.

За його словами, це найменше, що можна зробити після ситуації, що склалася у Білорусі після виборів.

"Це мінімальне зусилля не тільки назвати імена і присоромити, а й показати, що коли у людей крадуть результати виборів і вчиняють насильство проти мирних демонстрантів, які здійснюють основні свободи зібрань і слова, то повинна бути якась відповідальність", - зауважив він.

Чиновник повідомив, що проти п'ятьох з цих осіб вже були введені санкції з боку Естонії, Латвії та Литви.

Крім того, чиновник зазначив, що США можуть розглянути питання щодо введення санкцій проти Росії, якщо вона відкрито втрутиться у події в Білорусі і застосує силу.

Зокрема, про це йшлося під час переговорів заступника держсекретаря США Стівена Бігана з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим та іншими російськими офіційними особами у Москві минулого тижня. Біган чітко дав зрозуміти Москві, "що у відносинах між США і Росією будуть наслідки, якщо росіяни відкрито силовими методами втрутяться в Білорусь".

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: TUT.BY