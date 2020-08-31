Латвія ввела санкції проти Лукашенка і 29 білоруських чиновників

На підставі рішення кабінету міністрів Латвії, а також за погодженням з міністерствами закордонних справ Естонії і Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич прийняв рішення про накладення безстрокової заборони на в'їзд 30 білоруським чиновникам, включаючи Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МЗС Латвії.

Як зазначається, особам з цього списку не дозволяється в'їжджати до Латвії, і ця заборона діє на невизначений період часу.

До списку включені представники апарату й адміністрації президента Білорусі, Центральної виборчої комісії Білорусі, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури Білорусі, Комітету державної безпеки, Слідчого комітету, Ради безпеки, Комітету державного аудиту та міськвиконкому міста Мінська.

«Ці люди своїми діями організували і підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів», - йдеться в заяві МЗС Латвії.

Наголошується, що Латвія рішуче засуджує фальсифікацію президентських виборів 9 серпня, побиття мирних демонстрантів і репресії проти журналістів і активістів в Білорусі. У МЗС Латвії також закликали владу ЄС не відкладати прийняття аналогічних рішень.

У заяві наголошується, що кожна з нижчезазначених офіційних осіб тепер є персоною нон грата в Латвії:

1. Олександр Лукашенко

2. Віктор Лукашенко

3. Ігор Сергієнко

4. Максим Риженков

5. Ольга Чупріс

6. Дмитро Крутий

7. Геннадій Богдан

8. Лідія Єрмошина

9. Вадим Іпатов

10. Олена Дмухайло

11. Світлана Кацубо

12. Ігор Плишкевський

13. Олег Сліжевський

14. Ірина Челіковека

15. Валерій Вакульчик

16. Іван Тертель

17. Іван Носкевич

18. Олександр Конюк

19. Юрій Караєв

20. Геннадій Казакевич

21. Олександр Барсуков

22. Сергій Хоменко

23. Юрій Назаренко

24. Роман Мельник

25. Іван Кубраков

26. Олег Шабліко

27. Андрій Равков

28. Олексій Волков

29. Сергій Аземша

30. Андрій Смаль

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.