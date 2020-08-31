Лукашенко заговорив про референдум і зміни до конституції

Влада Білорусі пропонуватиме народу зміни, які будуть рухати суспільство вперед.

Як передає Укрінформ, про це БЕЛТА сьогодні під час робочої зустрічі з головою Верховного суду Валентином Сукало заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Повернення, як дехто каже, до Конституції 1994 року - ми з вами це не просто пройшли або прожили, а ввібрали в себе. Ми бачили, що тоді творилося. Повернення назад - це, напевно, не є рух. Це є зміни, але це не рух вперед. Хотілося б, щоб ці зміни рухали наше суспільство вперед. На таких змінах ми будемо наполягати, і пропонувати нашому народові такі зміни», - повідомив він.

Лукашенко зазначив, що зараз у Білорусі фахівці, в тому числі судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни. Потім проект оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення.

"Щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, що не подобається, свої міркування. Але при цьому хочу сказати особливо завзятим, які криком кричать за зміни: вони мають розуміти, що у кожної дорослої людини при голосуванні за те чи інше питання на референдумі за Конституцією є один голос - і в селян, і в робітників, учителів, лікарів, фахівців, і у тих, хто досяг 18-річного віку і сьогодні бродить вулицями спокійного, чистого, затишного Мінська", - звернув увагу глава держави.

При цьому він зауважив, що голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони й можуть висловлювати свою думку.

Як повідомляв Укрінформ, проти 140 затриманих білоруськими силовиками учасників протестних акцій у Мінську 30 серпня розпочато адміністративні процеси.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%..

Силовики жорстоко разгоняли протестуальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі й вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.