Боррель про вибори у Білорусі: Треба переграти матч під контролем ОБСЄ

У Білорусі треба провести повторні вибори президента за міжнародними стандартами та спостереженням ОБСЄ.

Про це заявив високий представник ЄС у закордонних справах та політики безпеки Жозеп Боррель у своїй статті для французької газети Le Journal du Dimanche, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на наявні суперечності, найкращим рішенням було би переграти матч під контролем ОБСЄ», - висловився високий представник ЄС про необхідність проведення повторних президентських виборів у Білорусі за міжнародними принципами і стандартами.

Він наголосив, що Євросоюз, щоб бути послідовним за цими принципами, має піддати санкціям білоруських посадовців, відповідальних за насильство, порушення прав людини, репресії та фальсифікацію виборів.

Боррель також відзначив, що Росія вважає своїм правом контролювати ситуацію у Білорусі, при цьому намагаючись запобігти підтримці білоруського громадянського суспільства, яке виступило проти фальсифікованих президентських виборів, з боку Євросоюзу.

При цьому високий представник ЄС заявив, що «ніхто не зацікавлений у перетворенні Білорусі у нову Україну». «Конфлікт не протиставляє Європу Росії. Йдеться про конфронтацію білорусів із своїми лідерами. Протестувальники виступають проти результатів виборів не під європейським прапором, але під колишнім прапором країни», - заявив Боррель.

Читайте також: У штабі Тихановської представили плани на випадок передачі влади

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: College of Europe in Natolin