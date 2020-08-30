У штабі Тихановської представили плани на випадок передачі влади

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська в разі передачі влади має намір відновити конституцію 1994 року і сформувати тимчасовий уряд на основі чинного.

Як передає Укрінформ, про це повідомили "Інтерфаксу" в її штабі в неділю.

У штабі заявили, що після цього "будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів, які і будуть проведені".

Відзначається, що Тихановська готова до переговорів з владою країни за умови звільнення затриманих учасників політичних протестів. "У цьому діалозі з владою, про який говорить Світлана, обговорюватиметься процедура мирної передачі влади", - підкреслив співрозмовник агентства.

В інтерв'ю, яке міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто дав у неділю фінському порталу Yle, він висловив упевненість, що представники опозиції не спрямовані проти Росії. "Вони виходять з того, що необхідно дотримуватися законів і Конституції своєї країни", - сказав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.