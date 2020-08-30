Протести у Мінську: Кількість затриманих зросла до 140

Кількість затриманих білоруськими силовиками учасників протестних акцій опозиції в Мінську зросла з 125 до 140, проти них розпочато адміністративний процес.

Як передає Укрінформ, про це повідомила ТАСС прессекретар МВС республіки Ольга Чемоданова.

«На даний момент кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання відбувалося в рамках адміністративного процесу. Відносно них розпочато адміністративний процес за участь у несанкціонованих масових заходах», - сказала Чемоданова.

Раніше у МВС Білорусі повідомляли, що в Мінську на 16.00 було затримано 125 людей.

Білоруський правозахисний центр «Весна» постійно оновлює списки затриманих, про яких вже відомо. У списку імена і прізвища 63 осіб, затриманих у Мінську; в обласних центрах Бобруйську (1), Гомелі (1), Гродно (7), Могильові (3), і в інших містах Фаніполь (2), Жодіно (1), Пінську (1), Орші (2), Річиці (6 ), Горках (2), Слуцьку (1).

«Марш миру і незалежності» проходив сьогодні в Мінську та багатьох інших містах Білорусі. Експерти вважають, що він був не менш багатолюдним, ніж марші в минулі дві неділі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.