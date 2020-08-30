Протести у Мінську: Кількість затриманих зросла до 140
Як передає Укрінформ, про це повідомила ТАСС прессекретар МВС республіки Ольга Чемоданова.
«На даний момент кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання відбувалося в рамках адміністративного процесу. Відносно них розпочато адміністративний процес за участь у несанкціонованих масових заходах», - сказала Чемоданова.
Раніше у МВС Білорусі повідомляли, що в Мінську на 16.00 було затримано 125 людей.
Білоруський правозахисний центр «Весна» постійно оновлює списки затриманих, про яких вже відомо. У списку імена і прізвища 63 осіб, затриманих у Мінську; в обласних центрах Бобруйську (1), Гомелі (1), Гродно (7), Могильові (3), і в інших містах Фаніполь (2), Жодіно (1), Пінську (1), Орші (2), Річиці (6 ), Горках (2), Слуцьку (1).
«Марш миру і незалежності» проходив сьогодні в Мінську та багатьох інших містах Білорусі. Експерти вважають, що він був не менш багатолюдним, ніж марші в минулі дві неділі.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.