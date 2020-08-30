Більшість протестувальників під президентським палацом у Мінську розійшлися через зливу

У Мінську через зливу більшість протестувальників під президентським палацом Незалежності розійшлися, на площі Державного прапора залишилося кілька сотень людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Tелеграм-каналі TUT.by.

До мітингувальників, які залишилися, вийшов помічник президента Микола Латишенок, який заявив, що президентські вибори були чесними і пройшли відповідно до Конституції.

Він також заявив, що зараз йде робота над новим Основним законом.

"Неодноразово було сказано, давайте мирним шляхом усі вирішувати", - сказав помічник президента демонстрантам.

У відповідь на це люди дорікнули владі у вбивстві громадян. Хтось заявив, що Лукашенко "має себе за Бога". Від демонстрантів також пролунало, що "єдиний, хто визнав вибори, - (президент РФ) Путін", на що помічник Лукашенка сказав: "Сі Цзіньпін (голова КНР - ред.) був першим".

Силовики як і раніше стоять у бойовій готовності біля огорожі у два ряди.

Цієї неділі в Мінську, а також інших містах Білорусі проходить «Марш миру і незалежності». Колона демонстрантів впритул підійшла до президентського палацу. Неодноразово повідомлялося про концентрацію військової техніки в районі Палацу Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.by