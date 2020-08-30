У Мінську - проблеми з мобільним інтернетом

Під час проведення у білоруській столиці «Маршу миру і незалежності» в місті почалися проблеми з мобільним інтернетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал TUT.BY.

Абоненти інформували видання, що труднощі з доступом до Мережі почалися о 14:30-15:00. Причому це стосується всіх трьох білоруських операторів - А1, МТС і life:).

«Проблеми приблизно такі ж, як спостерігалися раніше - багато сайтів відкриваються із запізненням (доводиться чекати по декілька хвилин), або не відкриваються зовсім. Тримати зв'язок у месенджерах виходить не у всіх», - уточнює TUT.BY.

Видання перевірило такі повідомлення і переконалося в наявності проблем з доступом до Мережі через мобільний інтернет - як мінімум у центрі Мінська, і як мінімум у двох операторів - А1 і МТС.

Раніше стало відомо, що у Мінську на «Марші миру і незалежності» відбуваються затримання учасників, а також не просто перекривають шляхи до центру міста, а й блокують протестувальників у деяких кварталах Мінська. Також були закриті на вхід і вихід чотири центральних станції метрополітену: "Жовтнева", "Купаловська", "Площа Леніна" і "Площа Перемоги". Потяги тут слідують без зупинок.

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Заходи безпеки були посилені біля площі Незалежності із залученням значних сил міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.