В Євросоюзі прокоментували обмеження владою Білорусі свободи ЗМІ

Уряд Білорусі має дозволити місцевим та іноземним журналістам виконувати свою роботу без обмежень і залякування.

Як повідомляє Укрінформ, про це в своєму Твіттері заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

«Продовження довільних обмежень незалежних та іноземних ЗМІ неприйнятно. Ще одна спроба влади обмежити вільний потік інформації», - написав він.

За словами Стано, замість того, щоб «залякувати й заважати ЗМІ, владі варто зосередитися на задоволенні бажань народу Білорусі».

Як повідомлялося, сьогодні посольство США в Білорусі також указало на необхідність припинити переслідування і затримання журналістів у Білорусі та блокування доступу в інтернет.

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Нагадаємо, в Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За наказом уряду країни був закритий доступ до сайтів понад 70 незалежних ЗМІ країни, на вулицях затримували десятки журналістів для перевірки документів, частину з них позбавили акредитації для професійної діяльності на території Білорусі.

Сьогодні в Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, участь у якому взяли більш як 10 тисяч активісток.