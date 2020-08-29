Посольство США у Білорусі закликало зупинити затримання журналістів

Посольство США в Білорусі вказало на необхідність зупинити переслідування і затримання журналістів і блокування доступу в інтернет у Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява опублікована в Фейсбуці дипломатичного представництва.

«Ми занепокоєні триваючим переслідуванням журналістів, блокуванням незалежних ЗМІ й опозиційних вебсайтів, періодичними відключеннями Інтернету і довільними затриманнями мирних громадян, які реалізують свої права на свободу зібрань і слова. Ми закликаємо уряд Білорусі проявити стриманість», - йдеться в заяві.

Крім того, посольство нагадало, що Сполучені Штати Америки закликають Мінськ до негайного звільнення несправедливо затриманих і з'ясування долі осіб, зниклих безвісти.

«Ми підтримуємо білоруський народ у його прагненні до демократичного, процвітаючого майбутнього і підтримуємо його заклик до уряду Білорусі провести демократичні реформи і поважати права людини й основні свободи», - йдеться в заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети, затримували десятки журналістів.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.by