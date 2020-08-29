Дипломати США, Британії, Швейцарії та ЄС засудили насильство у Білорусі

Дипломатичні місії США, Великої Британії, Швейцарії та Європейського Союзу у Мінську засудили застосування насильства і репресій проти демонстрантів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, спільна заява дипломатів опублікована на сайті ЄС.

Країни висловили солідарність з народом Білорусі, який вимагає поваги до фундаментальних свобод та базових прав людини через вільні та чесні вибори.

«Ми засуджуємо непропорційне використання сили та закликаємо владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військових проти власних громадян та негайно і без умов звільнити усіх незаконно затриманих. Залякування та переслідування у судовому порядку з політичних причин мають бути припинені», - наголошується у заяві.

Дипломатичні місії також закликали білоруську владу дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо основних демократичних свобод і прав людини.

Лідери західних країн очікують від Мінська повного і прозорого розслідування всіх імовірних злочинів і зловживань з метою притягнення винних до відповідальності. На їхню думку, лише це створить можливість для мирного врегулювання кризи на основі відкритого національного діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточним їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

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З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Nexta