Дипломати США, Британії, Швейцарії та ЄС засудили насильство у Білорусі
Як передає Укрінформ, спільна заява дипломатів опублікована на сайті ЄС.
Країни висловили солідарність з народом Білорусі, який вимагає поваги до фундаментальних свобод та базових прав людини через вільні та чесні вибори.
«Ми засуджуємо непропорційне використання сили та закликаємо владу Білорусі припинити насильство і погрози застосування військових проти власних громадян та негайно і без умов звільнити усіх незаконно затриманих. Залякування та переслідування у судовому порядку з політичних причин мають бути припинені», - наголошується у заяві.
Дипломатичні місії також закликали білоруську владу дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань щодо основних демократичних свобод і прав людини.
Лідери західних країн очікують від Мінська повного і прозорого розслідування всіх імовірних злочинів і зловживань з метою притягнення винних до відповідальності. На їхню думку, лише це створить можливість для мирного врегулювання кризи на основі відкритого національного діалогу.
Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточним їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Фото: Nexta