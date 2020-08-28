У Польщі кажуть, що ситуація у Білорусі розвивається у негативному напрямку

Ситуація у Білорусі розвивається у негативному напрямку, залишається можливість російської інтервенції.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому в ефірі Польського радіо наголосив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський.

“Дійсно, ситуація в Білорусі розвивається у негативному напрямку... Лукашенко зміцнює свою позицію, спираючись на можливість російської інтервенції, і чітко намагається відрізати Білорусь від Заходу, а на захід від Білорусі є Польща”, - заявив Щерський.

Він назвав “неприйнятними” слова президента РБ Лукашенка та його оточення про те, що у Польщі лунають заяви про приєднання до РП Гродненської області у випадку розпаду Білорусі. Він підкреслив, що офіційна Варшава відразу спростувала такі висловлювання, називаючи їх пропагандою і неправдою, яка не повинна мати місце.

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Щерський підкреслив, що саме для демонстрації протесту у цій справі до МЗС Польщі у четвер був викликаний посол РБ у Польщі.

Першочерговим завданням для Варшави голова канцелярії президента Польщі зараз назвав захист польської національної меншини в РБ, щоб вона не стала жертвою внутрішньополітичного конфлікту в цій країні. Він також закликав польських політиків, публіцистів та експертів, аби вони зважували слова, оскільки кожна невдало сказана фраза може бути використана проти Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: АА