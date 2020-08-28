Білорусь має провести нові вибори – Держдеп США

У Білорусі необхідно провести вільні і чесні президентські вибори із залученням незалежних спостерігачів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у п’ятницю у Відні.

«По-перше, необхідно негайно припинити насильство проти білорусів, а також звільнити всіх несправедливо затриманих. По-друге, народ Білорусі повинен мати можливість для самовизначення і обрати своїх лідерів шляхом дійсно вільних, і справедливих виборів за незалежним спостереженням», - заявив американський дипломат.

За його словами, для всього світу є очевидним, що президентські вибори у Білорусі 9 серпня були сфальсифіковані.

«Сполучені Штати твердо підтримують право білорусів вимагати від уряду дотримання принципів і стандартів ОБСЄ стосовно вільних і справедливих виборів та захисту прав людини», - додав заступник держсекретаря США.

Водночас Біган наголосив, що Сполучені Штати не прагнуть контролювати чи обирати долю білоруського народу.

Він також вкотре наголосив, що Вашингтон суворо засуджує насильство щодо протестувальників у Білорусі після виборів, у результаті чого було затримано близько 7 тис. людей, а також тривають спроби блокувати інтернет-служби.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: kr.usembassy.gov