Меркель застерігає Росію від силового втручання у Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель застерегла владу РФ від силового втручання у Білорусі.

Про це вона сказала під час пресконференції у п’ятницю, коментуючи заяву президента РФ Путіна про готовність російських резевних сил підтримати білоруського президента Олександра Лукашенко, повідомляє Укрінформ з посиланням на dpa.

"Я сподіваюся, що такі сили не будуть розгорнуті", - сказала Меркель.

Вона також закликала дати демонстрантам можливість висловлювати свою думку "самостійно, без втручання будь-якої сторони". Меркель також наголосила на важливості поваги суверенітету Білорусі з боку РФ.

Як повідомлялося, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила резерв із працівників правоохоронних органів для допомоги Білорусі, якщо для цього виникне необхідність.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.